Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було 111 боєзіткнень, сім – тривають досі

На фронті від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень, сім боїв тривають досі, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де від початку доби загарбники 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. У одній локації бої тривають досі.

Також на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував українські позиції поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне. Два бойові зіткнення тривають.

Війська РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

З початку доби на Краматорському та Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року. Зазначається, що це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.



