Генштаб ЗСУ: на фронті протягом доби було майже 200 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 197 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак відбулося на Покровському напрямку, де сили РФ здійснили 43 атаки біля 12 населених пунктів. Одна з цих атак іще триває.

Майже вдвічі менше сили РФ атакували на Гуляйпільському напрямку – тут було 23 бої, один з них ще триває. Противник проводив штурмові дії у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Костянтинівському напрямку війська РФ сьогодні 19 разів штурмували позиції українських оборонців біля населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

За оцінкою Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.



