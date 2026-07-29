Генштаб ЗСУ повідомив про перевірку «справедливості розподілу» людей між частинами

Командування перевіряє процес комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у Збройних силах, повідомляє Генеральний штаб 29 липня.

Ключовою метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків та корпусів, аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначення напрямків для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

«Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту», – заявляє Генштаб.

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Ці рішення, за повідомленням, спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського ресурсу.

Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий раніше заявив про необхідність «подальшого розвитку армійських корпусів та збільшення їх автономії».

У травні президент Володимир Зеленський заявив про початок реформи армії.