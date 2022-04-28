У Генштабі розповіли, як Росія намагається завадити передислокації ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як і на яких ділянках війська РФ намагаються завадити перекиданню українських сил на інші напрямки.



«На Таврійському напрямку підрозділи противника продовжують проведення демонстраційних дій та маневрів з метою введення в оману та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки», – йдеться у зведенні Генштабу.



У Генштабі також повідомляють, що противник, утримуючи комплект військ, намагається «забезпечити утримання резервів ЗСУ на Сіверському напрямку та не допустити їх переміщення до Східної операційної зони».

На тлі загострення ситуації в Придністровʼї в Одеській ОВА повідомили, що Росія намагається в цьому регіоні «спровокувати конфлікти і відволікти увагу українських підрозділів на це джерело напруги».

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22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.