Генштаб ЗСУ повідомив про наслідки ураження НПЗ у Пермі та полігону на окупованій території Запорізької області

Сили оборони України 29 липня завдали ураження по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у російській Пермі повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, було зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що українські воїни у ніч на 30 липня уразили полігон «Приморський Посад» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Масштаби збитків уточнюються.

29 липня Служба безпеки України заявила про успішне ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1500 км від України. За даними СБУ, на НПЗ після «прильоту» безпілотників виникла пожежа. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти – один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

Як повідомили українські моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ та низка російських каналів, вранці 29 липня у Пермі безпілотники знову атакували нафтопереробне підприємство – «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС). Повідомлялося, що там виникла пожежа.

Місцевий губернатор Дмитро Махонін 29 липня заявив, що одне з промислових підприємств Пермського краю зазнало атаки безпілотників. Однак він не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Лукойл-Пермнафтооргсинтез – один із найбільших нафтопереробних заводів РФ - вже зазнавав українських атак.

За даними агенції Reuters, після атаки у травні цього року Пермський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку, деякі агрегати НПЗ також простоювали після атаки, яка сталася у квітні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.