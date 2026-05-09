Командування: на фронті від початку доби відбулось понад 50 бойових зіткнень

Від початку доби 9 травня на фронті вже відбулось 51 бойове зіткнення Сил оборони з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними командування, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили 10 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ. Зафіксовані дві штурмові дії.

«На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового. Дві з цих спроб тривають», – йдеться в оперативному зведенні.

У Генштабі кажуть, що на Покровському напрямку від початку доби армія РФ 17 разів намагалася потіснити ЗСУ із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві з цих атак ще тривають.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.