У Чечні повідомляють про шістьох постраждалих через атаку дронів

Російський регіон Чечня знову потрапив під атаку безпілотників: уламки впали на супермаркет і житлові будинки, пише проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За даними сайту «Чечня Сьогодні», над республікою збили п’ять безпілотників. У Грозному уламки впали на будівлю супермаркету, там повністю згорів дах і верхній поверх. Пошкоджено три верхні поверхи у багатоповерхівці в Іподромному районі міста і приватний будинок у селі Пролетарське. Два інші дрони впали на полях у селищі Даші Акаєва і селі Белтагой.

За офіційними даними, постраждали шестеро людей – ступінь поранень невідомий, але стверджується, що їхньому життю нічого не загрожує.

Вибухи і стрілянину було чути минулої ночі також в Ачхой-Мартані, повідомили у чеченському русі Niyso, проте подробиць наразі немає.

Ані голова Чечні, ані його соратники не коментували другу атаку дронів за дві доби. Коментарів української сторони також поки не було.

Незважаючи на режим безпілотної небезпеки, який оголошували і в інших республіках, на Північному Кавказі 9 травня відбулися святкові заходи до Дня перемоги.

Паради на честь 9 травня пройшли у Владикавказі, Махачкалі, Волгограді, Краснодарі й Ставрополі, де пройшла колона дошкільнят, одягнених у форму російської армії.

У Ростові-на-Дону традиційний парад скасували через загрозу ударів України. Напередодні, в ніч проти 8 травня, безпілотники вдарили по промисловій зоні в Ростові. Однією з цілей стала будівля компанії «Аеронавігації Півдня Росії». Через це призупинили роботу 13 аеропортів: у Сочі, Геленджику, Краснодарі, Мінеральних Водах, Махачкалі, Грозному, Ставрополі, Владикавказі, Нальчику, Елісті, Магасі, Волгограді й Астрахані. Вони все ще працюють із перебоями.

Президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня заявив, що досягнуто згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості. Повітряні сили ЗСУ вранці 9 травня повідомили, що вночі російські війська атакували Україну ракетою і понад 40 безпілотниками.