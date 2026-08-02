На фронті від початку доби відбулось 172 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 2 серпня на фронті відбулось 172 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося чотири боєзіткнення з армією РФ, яка завдала двох авіаударів, скинула чотири авіабомби, здійснила 59 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

«Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману, Ставок, Діброви та в районах населених пунктів Новоселівка, Озерне й Зарічне. Два боєзіткнення досі тривають. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще одне боєзіткнення триває», – йдеться в оперативному зведенні.

Водночас за даними командування, на Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 штурмів РФ у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр. П’ять боєзіткнень досі тривають.

«Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Світле, Гуліве, Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває», – зазначили у Генштабі.

У звіті, оприлюдненому вночі проти 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

«Бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів у той час, як російські війська намагаються закріпити позиції, які вони здобули шляхом інфільтрації», – заявили в ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що перевага в авіаційних можливостях Росії дозволяє їй використовувати удари планерними бомбами, щоб забезпечити просування піхоти в Костянтинівці й поблизу неї. Аналітики зазначили, що залежність Росії від ударів планерними бомбами для сприяння наземному просуванню є вразливістю, яку можуть використати Україна і її західні партнери.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.