Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E – Зеленський

Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E – підготовка триває «значно швидшими темпами, ніж очікували», розповів президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час. Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.

«В українському небі незабаром побачимо «Гріпени», – заявив Зеленський.

Президент додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з’явилися винищувачі Rafale.

Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E, повідомила ввечері 30 червня пресслужба українського президента.

За повідомлення, угоду уклали під час зустрічі Володимира Зеленського з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном: документ підписали заступник міністра оборони України Сергій Боєв і генеральний директор Адміністрації оборонних матеріалів Швеції Мікаель Гранхольм.

У пресслужбі президента уточнили, що постачання 16 літаків Gripen E розпочнеться на початку 2029 року. Закупівлю профінансують коштом кредиту Євросоюзу і за підтримки Великої Британії.

Згідно з угодою, Україна також отримає обладнання для літаків, технічну допомогу й підтримку в питанні логістики. У Швеції вже триває навчання українських пілотів і технічного персоналу.

У лютому Зеленський повідомляв, що Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання нових 150 бойових шведських літаків Gripen і 100 французьких Rafale, уточнивши, що йдеться про «абсолютно нові літаки». Тоді Зеленський нагадав, що на своєму озброєнні Україна має літаки F-16, але не нові. За його словами, надання партнерами відповідних повітряних суден мають «істотно посилити можливості української авіації».

Виступаючи 28 травня, президент висловив сподівання, що Україна зможе купити всі 150 літаків Gripen. «Ми сподіваємося, що зможемо забезпечити фінансування для всіх них», – сказав він.

22 жовтня 2025 року шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція й Україна підписали декларацію про наміри продати Києву від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років».

Відповідаючи на уточнення журналістів, чи може Україна отримати Gripen уже у 2026 році, Крістерссон повторив, що «це питання наразі не стоїть». Він пояснив, що партнери домовилися не вводити одночасно два різних типи бойових літаків під час війни, щоб не ускладнювати навчання й обслуговування.

В Офісі президента раніше повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову й гуманітарну підтримку.



