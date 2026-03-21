Від початку доби на фронті відбулось понад 40 бойових зіткнень - Генштаб

На фронті від початку доби 21 березня відбулось 43 бойових зіткнення між Силами оборони і російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, вісім з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано шість боєзіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Стариця та Синельникове», – йдеться у зведенні.

Крім того відомо, що на Куп’янському напрямку сили РФ чотири рази намагались поліпшити своє становище в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке. Продовжується одна ворожа атака», – кажуть у ЗСУ.

Водночас, на Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак у бік позицій ЗСУ у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки та Заливного. Дві штурмові дії ворога тривають.

«На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового», – підсумували у командуванні.

Раніше цього тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.