РФ за добу втратила 480 військових, 3 танки і дві РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 206 200 військових, за останню добу 480 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:

3 799 танків (+3 за останню добу)

7 442 бойових броньованих машин (+7)

3 406 артилерійських систем (+22)

572 реактивних систем залпового вогню (+2)

329 засобів протиповітряної оборони (+1)

310 літаків

296 гелікоптерів

2 941 безпілотників оперативно-тактичного рівня(+31)

1 025 крилатих ракет (+10)

18 кораблів

6 172 автомобіль і автоцистерну (+11)

449 одиниць спеціальної техніки (+3)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.