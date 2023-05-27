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РФ за добу втратила 480 військових, 3 танки і дві РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Також Москва за добу втратила 7 бойових броньованих машин та 22 артилерійські системи

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 206 200 військових, за останню добу 480 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:

  • 3 799 танків (+3 за останню добу)
  • 7 442 бойових броньованих машин (+7)
  • 3 406 артилерійських систем (+22)
  • 572 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 329 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 310 літаків
  • 296 гелікоптерів
  • 2 941 безпілотників оперативно-тактичного рівня(+31)
  • 1 025 крилатих ракет (+10)
  • 18 кораблів
  • 6 172 автомобіль і автоцистерну (+11)
  • 449 одиниць спеціальної техніки (+3)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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