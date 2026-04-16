Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 1,315 мільйона військових

Російські війська втратили близько 1 100 військових протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 квітня.

За даними командування, загальні втрати Росії в Україні за час повномасштабної війни сягнули 1 315 070 людей особового складу.

Генштаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

11 866 танків (+2 за добу)

24 391 бойова броньована машина (+1)

40 046 артилерійських систем (+43)

1 738 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 347 засобів протиповітряної оборони (+1)

435 літаків

350 гелікоптерів

240 598 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+1 357)

4 537 крилатих ракет (+20)

33 кораблі й катери

2 підводних човни

89 761 автомобіль і автоцистерна (+208)

4 126 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.