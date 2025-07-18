Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 039 830 своїх військових, зокрема 1180 – за останню добу, такі дані станом на ранок 18 липня наводить Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої дані про втрати Москвою військової техніки:

танки – 11 032 (+3 одиниці за минулу добу)

бойові броньовані машини – 23 005 (+9)

артилерійські системи – 30 485 (+47)

РСЗВ – 1441 (+1)

засоби ППО – 1197

літаки – 421

гелікоптери – 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)

крилаті ракети – 3491

кораблі/катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка та автоцистерни – 55 494 (+111)

спеціальна техніка – 3932

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Читайте також: Росія втрачає «вражаюче велике» число людей за «непропорційно малі здобутки» – ISW

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

«У попередні роки конфлікту спостерігалося помірне зниження рівня російських втрат з настанням літа, причому покращення погоди, ймовірно, сприяло підвищенню рівня виживання. Помірне зниження рівня російських втрат відбулося в той самий час, коли російські атаки по всій лінії фронту продовжуються на високому рівні, а Росія здійснює стійке просування на Донбасі», – йдеться у повідомленні.



