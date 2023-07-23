Генштаб ЗСУ: за 514 днів війни Росія втратила майже 242 тисячі військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 241 960 військових, за останню добу – 630, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 липня.

Крім того, Москва за добу втратила таку техніку:

11 танків (загалом 4 154)

9 бойових броньованих машин (8 105)

29 артилерійських систем (4 658)

4 реактивних системи залпового вогню (697)

3 засоби протиповітряної оборони (451)

14 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 958)

13 автомобілів і автоцистерн (7 172)

5 одиниць спеціальної техніки (696)

23 липня розпочалася 515 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За даними Генштабу, війська РФ зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

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Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.