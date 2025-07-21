Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за добу

Російська армія втратила близько 1 170 людей особового складу протягом попередньої доби, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 липня.

За даними командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули близько 1 043 160 військових.

Крім того, штаб навів дані про втрати російської техніки:

11 037 танків (+2 за добу)

23 028 бойових броньованих машин (+7)

30 637 артилерійських систем (+54)

1 444 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 199 засобів протиповітряної оборони (+1)

421 літак

340 гелікоптерів

47 181 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+199)

3 515 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

55 859 автомобілів і автоцистерн (+132)

3 934 одиниці спеціальної техніки (+2)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

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Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.