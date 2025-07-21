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Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії за добу

Ілюстраційне фото. Український військовий веде вогонь із гаубиці M109 по російських місцях, Донеччина, липень 2025 року
Ілюстраційне фото. Український військовий веде вогонь із гаубиці M109 по російських місцях, Донеччина, липень 2025 року

Російська армія втратила близько 1 170 людей особового складу протягом попередньої доби, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 липня.

За даними командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули близько 1 043 160 військових.

Крім того, штаб навів дані про втрати російської техніки:

  • 11 037 танків (+2 за добу)
  • 23 028 бойових броньованих машин (+7)
  • 30 637 артилерійських систем (+54)
  • 1 444 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 1 199 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 421 літак
  • 340 гелікоптерів
  • 47 181 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+199)
  • 3 515 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 55 859 автомобілів і автоцистерн (+132)
  • 3 934 одиниці спеціальної техніки (+2)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

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Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

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