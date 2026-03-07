На фронті від початку доби відбулось понад 40 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 42 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, 7 березня.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, завдав 3 авіаударів із застосуванням восьми КАБ. На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Графське, Вільча, Зибине. Одна штурмова дія триває», – зазначили військові.

У командуванні уточнили, що на Слов’янському напрямку сили РФ тричі намагалися просунутися на позиції ЗСУ у бік Рай-Олександрівки, Платонівки та Калеників. Одна атака триває.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення іще не завершено», – зазначили у Генштабі ЗСУ.

4 березня ISW озвучив оцінку, за якою протягом останніх двох тижнів лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку. За даними проєкту DeepState на 2 березня, Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового на стику Донецької та Дніпропетровської областей.