Війська РФ наступають у напрямку Мар’їнки і Пісків, бої тривають – Генштаб

Російські військові ведуть наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Авдіївському, де тривають бої, повідомив вранці 11 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного і Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку російські військові вели наступальні дії поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, але не мали успіху і відійшли, кажуть у Генштабі. Тим часом, бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки.

«На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. У районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають», – йдеться у зведенні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках, за даними командування, загарбники намагалися наступати біля Павлівки, проте українські військові «рішуче придушили ці спроби».

Напередодні в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія готує нове формування сил, але його вплив на війну навряд чи буде вирішальним.