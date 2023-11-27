Генштаб: ситуація на сході й півдні України залишається складною, на фронті було 79 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 27 листопада.

«Ворог завдав один ракетний і три авіаційних удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах… Оперативна обстановка на сході й півдні України залишається складною», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські війська вели «безуспішні штурмові дії» на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках.

«На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області… На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, на Запорізькому напрямку загарбники двічі «безуспішно намагалися» відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, додали в Генштабі.

Як повідомив проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, російська армія великими силами атакує українські позиції практично по всій лінії фронту, намагається відбити втрачені Кліщіївку й Андріївку і захопити великі населені пункти, чого не було з початку року, насамперед Авдіївку.