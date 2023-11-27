Столтенберг про ситуацію на фронті: «досягнення вимірюються не тільки квадратними метрами»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг описав ситуацію на передовій в Україні як «напрочуд складну, особливо на сході».

Коментуючи в Брюсселі журналістам події, що розгортаються на фронті останнім часом, посадовець зазначив, що «кількість втрат там – висока, бої – інтенсивні», а лінія фронту «суттєво не зсунулася», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Нам потрібно розрізняти той факт, що лінія фронту не так сильно рухається, і той факт, що насправді ведуться дуже важкі бої. І знову ми вражені хоробрістю, компетентністю українських сил, а також їхньою здатністю фактично завдати удару за російськими лініями вглиб території, контрольованої Росією», – зазначив Столтенберг.

Генсекретар також додав, що, «попри відносну нерухомість лінії фронту, українські сили продовжують завдавати втрат російським і знижувати бойові можливості противника».

«Військові досягнення вимірюються не тільки квадратними метрами, але й втратами, які ви можете завдати противнику... Українці змогли завдати російським загарбникам великих втрат, як в особовому складі та жертвах, так і в зниженні бойових можливостей. Тож це значні здобутки. І вони також змогли відтіснити Чорноморський флот із великих частин Чорного моря. Тому ці військові досягнення лишаються важливими, хоча за місяці ми й не побачили жодних значних територіальних здобутків», – резюмував Столтенберг.

Раніше американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області.

26 листопада українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ. У Генштабі визнають, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Повідомлялося, що атаки військ РФ були безуспішними південніше Авдіївки.