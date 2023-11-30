73 бойових зіткнення: у Генштабі повідомили, де війська РФ вели штурми протягом дня

Оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог завдав один ракетний і 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що на низці напрямків російські війська вели «безуспішні» штурмові дії, зокрема, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – заявили у командуванні.

Останнім часом Росія активно штурмує не лише Авдіївку – важка ситуація і на Бахмутському напрямку, днями вона ще ускладнилася, свідчать зведення Генштабу ЗСУ, аналітики і військові з цієї ділянки фронту. Напередодні проєкт DeepState повідомив, що російські сили взяли під контроль частину Хромового – селища впритул до Бахмуту з заходу. Через Хромове проходить траса на Часів Яр, яку загарбники раніше намагалися перерізати, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.