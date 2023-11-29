Авдіївка: ЗСУ вгризаються у «промку», Росія змінює тактику

Британська розвідка оцінює невелике просування російської армії у спробах оточити Авдіївку як, ймовірно, одне з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року.

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У повідомленні відомства 28 листопада йдеться, що «ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили займають одну з основних оборонних позицій. Хоча Авдіївка – виступ на лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор завширшки приблизно 7 км, через який вона продовжує постачати місто».

У спецслужбі зазначають, що це просування вартувало підрозділам РФ, які були задіяні в наступі – тисяч солдат.

Олександр Штупун, речник Сил оборони Таврійського напрямку заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») 29 листопада, що російські війська зменшують використання літаків та гелікоптерів на Авдіївському напрямку, натомість для ударів по прифронтовій території застосовує керовані авіаційні бомби.

За його словами, Збройні сили України знищили вісім штурмовиків Су-25 російської армії з 10 жовтня (російська сторона про втрати у техніці не повідомляє – ред.), і це змусило відвести авіацію за межі досяжності української протиповітряної оборони.

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Штупун також зазначив, що російські війська натомість активізували штурмові піхотні операції.

«Вони активізували наземні піхотні атаки, місцями застосовують бронетехніку. І роблять ставку на піхоту. Тому що людський ресурс в окупантів досить потужний», – зазначив речник Таврійського напрямку.

Напередодні американський інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російської сторони повідомив, що війська РФ просунулися на північний захід і південний схід від Авдіївки Донецької області. Українські сили продовжували контратаку на лінії фронту в Авдіївці, але не заявляли чи не підтверджували наступ.

У Генштабі ЗСУ визнають, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, але кажуть, що «воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат».

Головні питання випуску:

Що противник задумав на підступах до Авдіївки та чи зможуть сили оборони України відтіснити армію РФ?

Чим загрожує Україні можлива втрата Авдіївського коксохіму?

Якими ресурсами Росія воюватиме з Україною 2024-го?