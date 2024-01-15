Генштаб: на фронті було 94 боєзіткнення, українські сили відбили атаки РФ на семи напрямках

На фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 15 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав сім ракетних і 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові протягом доби відбили атаки російських сил на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому і Херсонському.

«На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій», – йдеться у зведенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Минулого тижня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський і Бахмутський напрямки.