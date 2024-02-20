Генштаб повідомив про пів сотні бойових зіткнень на фронті

Протягом доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень, оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог активно застосовує авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки… Загалом ворог завдав один ракетний і 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські військові за добу відбили російські атаки на вісьмох напрямках, зокрема, 17 – на Мар’їнському, 10 – на Авдіївському.

Раніше сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що в операційній зоні ОСУВ загарбники за минулу добу скоротили активність авіації: «завдали лише два авіаудари, але провели 42 бойових зіткнення і вчинив 1040 артобстрілів».

Крім того, за словами Тарнавського, на Запорізькому напрямку і на Донеччині російські війська поновили застосування отруйних речовин. За його словами, за минулу добу зафіксували загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

На Авдіївському напрямку, як повідомив Тарнавський, російські війська «знову вчиняють спроби наступальних дій малими штурмовими групами».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».