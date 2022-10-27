Окупаційні сили в Херсонській області заявили про перенесення «адміністрації» на лівий берег

Контрольовану Росією «адміністрацію» Херсонської області перенесли на лівий берег Дніпра, повідомив представник окупаційної влади Кирило Стремоусов.

«Адміністрація Херсонської області переміщена з Херсона на лівобережну частину. Усі завдання, що стоять перед нами щодо забезпечення життєдіяльності регіону, виконуються», – сказав «заступник голови» окупаційної адміністрації Херсонської області. За словами Стремоусова, міські служби Херсона продовжують працювати у спеціальному режимі.

Окупаційна влада Херсонської області з 20 жовтня оголосила про вивезення місцевих жителів на лівий берег Дніпра на тлі наступу Збройних сил України. Також проросійська влада лякає населення бомбардуваннями з боку ЗСУ та потопом, який настане у разі підриву дамби Каховської ГЕС.

У Києві визнали, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області сповільнився. Про це 26 жовтня заявив міністр оборони Олексій Рєзніков. Він назвав причиною погану погоду.