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Окупаційні сили в Херсонській області заявили про перенесення «адміністрації» на лівий берег

Кирило Стремоусов заявив про перенесення «адміністрації» Херсонської області на лівий берег Дніпра

Контрольовану Росією «адміністрацію» Херсонської області перенесли на лівий берег Дніпра, повідомив представник окупаційної влади Кирило Стремоусов.

«Адміністрація Херсонської області переміщена з Херсона на лівобережну частину. Усі завдання, що стоять перед нами щодо забезпечення життєдіяльності регіону, виконуються», – сказав «заступник голови» окупаційної адміністрації Херсонської області. За словами Стремоусова, міські служби Херсона продовжують працювати у спеціальному режимі.

Окупаційна влада Херсонської області з 20 жовтня оголосила про вивезення місцевих жителів на лівий берег Дніпра на тлі наступу Збройних сил України. Також проросійська влада лякає населення бомбардуваннями з боку ЗСУ та потопом, який настане у разі підриву дамби Каховської ГЕС.

У Києві визнали, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області сповільнився. Про це 26 жовтня заявив міністр оборони Олексій Рєзніков. Він назвав причиною погану погоду.

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