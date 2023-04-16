В ООН відреагували на загибель своїх колег під час суточок у Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на загибель співробітників організації під час бойових дій в Судані між армією та силами швидкого реагування.

«Жахливо. Сутички, які тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, які загинули під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності», – написав він у твіттері.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування. Відомо про щонайменше трьох загиблих та десятки ранених.

Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).