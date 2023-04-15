«Глибоко стурбовані»: в ООН та США відреагували на бойові дії в Судані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш осудив початок бойових дій в Судані між армією та силами швидкого реагування.

«Я засуджую початок боїв між Силами швидкої підтримки та Збройними силами в Судані. Я співпрацюю з Африканським Союзом та лідерами в регіоні», – написав Гутерреш у твіттері.

Генсек ООН виразив підтримку народу Судану в його зусиллях «щодо відновлення демократичного переходу».

В свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкер зазначив, що «глибоко стурбований» повідомленнями про ескалацію між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки в Судані.

«Ми підтримуємо зв’язок із командою посольства в Хартумі», - йдеться у повідомленні.

Також Блінкен закликав всіх учасників «негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації чи мобілізації військ і продовжувати переговори для вирішення питань».

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування. Відомо про щонайменше трьох загиблих та десятки ранених.

Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).