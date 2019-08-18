Затриманий у липні іранський танкер має залишити Гібралтар вночі – посол

Затриманий у липні іранський нафтовий супертанкер має залишити Гібралтар вночі, повідомив посол Ірану в Британії Хамід Бейдінежад у Twitter.

За його словами, дві команди інженерів вирушили до Гібралтару.

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Британський танкер досі затриманий.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера

18 серпня влада Гібратару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. У Гібралтарі заявили: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».