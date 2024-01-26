У розвідці Британії відреагували на вирок колишньому ватажку бойовиків Гіркіну

Вирок ватажку бойовиків угруповання «ДНР», полковника запасу ФСБ Ігорю Гіркіну (псевдо – Стрєлков) «відбиває зміну ситуації біля Росії після заколоту Євгена Пригожина», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Як зазначається у зведенні, 25 січня російський суд Гіркіна до чотирьох років позбавлення волі за «публічне розпалювання екстремістської діяльності» начебто через його критику ведення війни проти України.

«Гіркін воював на Донбасі у 2014 році і певний час був «міністром оборони» так званої «ДНР». У 2022 році він висловився в блозі підтримки вторгнення в Україну, але пізніше виступив із «різкою критикою» російського керівництва та його керівництва «спеціальною військовою операцією», – йдеться у повідомленні.

Гіркіна було заарештовано в липні 2023 року після заколоту ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина, а в листопаді 2023 року він заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Росії 2024 року.

За даними британської розвідки, «після заколоту Кремль став більш чутливим до критики проведення ним «спеціальної військової операції» з боку консервативних націоналістів, оскільки вони є однією з небагатьох альтернативних путінському керівництву, що заслуговують на довіру».

«Вирок Гіркіну є частиною ширшого переслідування тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, і відображає авторитарніший характер життя в путінській Росії», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше, 25 січня, Московський міський суд у Росії засудив колишнього ватажка бойовиків угруповання «ДНР», полковника запасу ФСБ Ігоря Гіркіна (псевдо – Стрєлков) до 4 років колонії загального режиму у справі про заклики до екстремізму.



Також суд заборонив Гіркіна адміністрування інтернет-ресурсів на три роки. Час, проведений ним у слідчому ізоляторі, буде врахований у строк позбавлення волі.



Відомо, що сторона обвинувачення просила для Гіркіна покарання у вигляді 4 років 11 місяців колонії загального режиму. Максимальний термін за цією статтею – 5 років позбавлення волі. Засідання суду проходили у закритому режимі.



Після оголошення вироку захисник Гіркіна повідомив агенції «Інтерфакс», що вирок будуть оскаржувати.

Ігоря Гіркіна, який з радикально антиукраїнських позицій критикував російську владу та перебіг війни в Україні, затримали у липні 2023 року. Відтоді він перебуває у СІЗО в Москві. Повідомляється, що у закликах до екстремізму його звинуватили через два записи в телеграм-каналі. Одна з них містила фразу «За це розстрілювати мало» – йшлося про чиновників, які, на думку Гіркіна, перешкоджають грошовим виплатам учасникам війни. Слідство побачило у висловлюванні заклик до екстремізму. Гіркін провину не визнав.

Перебуваючи за ґратами, Гіркін оголосив про висування в президенти Росії, проте його прихильникам не вдалося з дотриманням усіх правил провести збори щодо його кандидатури.

Гіркін у 2014 році очолив загін російських громадян, який за підтримки місцевих колаборантів захопив у квітні місто Словʼянськ у Донецькій області – з цього моменту фактично почалися бойові дії на Донбасі. Згодом Гіркін потрапив до опалу у російської влади. Він нарікав, що його так і не пустили на фронт навіть після повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У листопаді 2022 року суд у Гаазі заочно засудив Гіркіна до довічного увʼязнення, визнавши його винним у причетності до краху малайзійського «Боїнга» в небі над Донбасом у липні 2014 року. Гіркін заперечував провину, постійно повторюючи фразу, що «ополчення «Боїнг» не збивало» і не кажучи, хто, на його думку, збив авіалайнер (суд встановив, що літак був збитий з установки «Бук», яка належала російській армії, офіційна Москва це заперечує).