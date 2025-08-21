«Хочу жити»: 122 громадян Туркменистану завербовані в армію РФ в 2025 році

З початку 2025 року щонайменше 122 громадян Туркменистану були завербовані для участі у війні в Україні на боці російської армії. Про це повідомляє український проєкт «Хочу жити», який публікує дані про іноземних найманців, що підписали контракти із міністерством оборони РФ.

Згідно з публікацією, попри зусилля влади Туркменистану щодо запобігання вербуванню, росіянам продовжують вдаватися спроби залучення громадян країни, переважно до штурмових підрозділів.

З 2023 року, за даними проєкту, кількість завербованих громадян Туркменистану поступово зростає, хоча вона залишається найменшою серед країн Центральної Азії. Основними мотивами для підписання договору називають фінансову винагороду та можливість отримання російського громадянства.

У проєкті також зазначають, що іноземці найчастіше прямують на передову та рідко отримують призначення до тилових підрозділів.

МЗС України раніше закликало іноземців, завербованих у російську армію, уникати участі в бойових діях і за першої нагоди звертатися до проєкту «Хочу жити», створеного для здачі в полон.

Загалом 1257 громадян держав Центральної Азії перебувають у лавах російських військ, що воюють проти України, попри закінчення терміну їх контрактів, повідомляє проєкт «Хочу жити».

12 серпня проєкт опублікував список країн-лідерів за кількістю найманців, які утримуються в російській армії після закінчення контрактів. На першому місці опинився Узбекистан: за даними «Хочу жити», 426 узбекистанців із контрактом, що минув, залишаються в збройних силах Росії.



