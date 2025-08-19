Проєкт «Хочу жити» опублікував імена 628 громадян Таджикистану, яких у РФ завербували на війну цього року

Український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жити» опублікував імена 628 громадян Таджикистану, які за шість місяців 2025 року підписали контракти з Міноборони Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

У квітні проєкт публікував список із 931 таджикистанця, раніше завербованого на війну.

Стверджується, що щонайменше 196 із них загинули.

У «Хочу жити» зазначають, що Росія нарощує вербування громадян Таджикистану.

Влада Таджикистану офіційно не коментувала інформацію проєкту.

У травні 2025 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що силовики «відловили» і відправили на війну проти України 20 тисяч мігрантів, які отримали російський паспорт.

«Ми відловили вже 80 тисяч ось таких громадян Росії, які не те що на передову – вони у військкомат не хочуть сходити, – заявив Бастрикін. – І вже 20 тисяч «молодих» громадян Росії, яким чомусь не подобається жити в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, перебувають на передовій».

Проєкт «Хочу жити», зокрема, допомагає безпечно здатися в полон військовослужбовцям із Росії, що воюють на її боці, іноземним громадянам і мобілізованим на окупованих російськими військами територіях України.