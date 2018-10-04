Порошенко відреагував на визнання Голодомору геноцидом у Сенаті США

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Сенату США підтримати резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

«Це ще один вагомий результат посилення українсько-американського стратегічного партнерства. Сподіваємося, що так само зроблять й інші країни світу, у тому числі ЄС, та міжнародні організації, включно з ООН», – написав Порошенко у Facebook.

Посольство України в США назвало підтриману Сенатом резолюцію першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932–1933 років визнається геноцидом українського народу.

Подібну резолюцію затвердив комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу, і наразі документ очікує розгляду на пленарному засіданні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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