«Голос Америки» відновить мовлення українською – головний редактор

Керівництво американського іномовлення, «Голосу Америки», ухвалило рішення про відновлення мовлення українською мовою та повернення частини співробітників української редакції до роботи, повідомив головний редактор української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка у фейсбуці 5 серпня.

За його словами, журналісти редакції вже розпочали підготовку до повернення в ефір.

«Я радий дізнатися про рішення керівництва «Голосу Америки» відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи. Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби», – зазначив Руслан Петричка.

Він назвав рішення «дуже важливим… особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України».

Руслан Петричка додав, що наразі номінально залишається керівником української редакції, проте досі перебуває в адміністративній відпустці, через що не може коментувати деталі рішення. З усіх організаційних питань Петричка порадив звертатися безпосередньо до керівництва «Голосу Америки» через офіційні канали.

Президент США Дональд Трамп 14 березня 2025 року підписав указ, спрямований на скорочення семи федеральних агентств, включно з Агентством США з глобальних медіа (USAGM), яке опікується Радіо Свобода та іншими засобами інформації.