Посольство оприлюднило результати голосування українців в Австралії

В Австралії закінчився підрахунок голосів у другому турі виборів президента України, повідомляє українське посольство. За даними дипломатичного представництва, в голосуванні взяли участь 99 осіб.

«Петра Порошенка підтримало 72 (виборці – ред.). Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним», – повідомляють у посольстві.

За підсумками голосування в першому турі 31 березня, Петро Порошенко також отримав більше 50% голосів закордонних виборців у низці країн, в тому числі в Австралії.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.