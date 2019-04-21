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21 Квітень 2019, Київ 18:41
Новини | Політика

Дільниця на лінії розмежування відкрилася із запізненням – голова ЦВК

Тетяна Сліпачук пояснює, що основна причина затримки – розташування дільниці на лінії розмежування

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Виборча дільниця в селі Лебединське, яка не почала роботу вчасно, станом на 16 годину запрацювала, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, причин затримки в роботі було кілька, основна – розташування дільниці на лінії розмежування.

«Завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії», – каже Сліпачук.

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Вона уточнила, що у виборчій список на цій дільниці включені 192 громадянина України.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження через невідкриття виборчої дільниці №140379 в Лебединському о 8 ранку.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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