Головне на ранок: висока смертність від COVID-19, відставка Ткаченка, Саакашвілі припиняє голодування

Смертність від коронавірусної інфекції нового типу в Україні залишається однією з найвищих у світі, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про відставку, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Коронавірус в Україні: понад 24 тисячі нових заражень та 750 смертей

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що минулої доби в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468).

«Також за минулу добу госпіталізовано – 4 318 осіб, летальних випадків – 750, одужала – 21 941 особа», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей, 75 607 – померли.

Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Про це він сам повідомив у фейсбуці.

«Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності», – написав чиновник.

Олександр Ткаченко упродовж понад 25 років був медіаменеджером. У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу». 4 червня 2020 року був призначений міністром культури та інформаційної політики.

Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування. Про це йдеться в повідомлення на його фейсбук-сторінці 11 листопада.

Саакашвілі пояснив це рішення тим, що, на його думку, його голодування може бути використано для провокацій та подальшого вторгнення Росії до Грузії.

Він додає, що реабілітація після голодування вимагає медичної допомоги, якої немає в Глданській лікарні. Саакашвілі також вважає небезпечною Горійську лікарню, адже вона розташована в кількох кілометрах від місця розташування російських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада заявила, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі свідчить про катування та жорстоке поводження із ним.

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання. Також стало публічним відео, датоване 8 листопада, коли Саакашвілі перевозили до лікарні.

Лукашенко погрожує зупинити транзит вантажів та газу до Євросоюзу

Олександр Лукашенко погрожує перекрити транзит вантажів та газу через територію Білорусі до Євросоюзу. Це може бути зроблено у відповідь на нові санкції проти Мінська, які готують країни ЄС. Про готовність до таких заходів Лукашенко заявив 11 листопада на зустрічі з урядом, повідомляє державне агентство БелТА.

«А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику (радянська назва країн Балтії – ред.) доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність , зупинятися ні перед чим. Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?» – цитує Лукашенка агентство.

Через білоруську територію проходить російський газопровід Ямал – Європа, залізниця використовується Китаєм для транзиту вантажів у рамках програми «Один пояс – один шлях», автотрасами проходить приблизно дві третини автомобільних перевезень із Європи до Росії. На транспортні послуги припадає до 47 відсотків експорту у білоруській економіці, ця частка могла зрости після запровадження міжнародних санкцій проти режиму Лукашенка.

Євросоюз планує розширити санкції проти Мінська наступного тижня – через роль Білорусі в міграційній кризі на кордоні з країнами ЄС.