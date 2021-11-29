Головне на ранок: число нових хворих на COVID-19 зменшується, суд над Саакашвілі, похорон Омельченка

В Україні фіксують скорочення числа нових випадків коронавірусної інфекції нового типу, в Києві поховають колишнього міського голову Олександра Омельченка, в Грузії відбудеться засідання в одній зі справ проти експрезидента Міхеїла Саакашвілі. Про це та інше – в огляді Радіо Свобода.

В Україні за минулу добу виявлено 5 804 випадки COVID-19 – МОЗ

За добу 28 листопада в Україні виявили 5 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Таким чином, в Україні триває скорочення числа нових випадків – минулого тижня в понеділок зафіксували 7 464 хворих на COVID-19.

Минулої доби шпиталізували 2 082 людини, 10 477 – одужали, 297 – померли.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,4 мільйона людей, 85 414 – померли.

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У Києві сьогодні попрощаються з ексмером Омельченком

Сьогодні у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з ексмером Києва Олександром Омельченком, повідомила раніше пресслужба КМДА.

«Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00», – вказали у КМДА.

Громадян попередили, що на церемонії прощання на вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність «зеленого» COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту, експрес-тесту чи документа про одужання. До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості, додали в столичній адміністрації.

Очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував у лікарні.

«Справа Саакашвілі»: у Тбілісі – черговий суд, лікарі кажуть про симптоми ПТСР у політика

Тбіліський міський суд проведе 29 листопада чергове засідання в одній зі справ проти експрезидента Грузії, українського посадовця Міхеїла Саакашвілі. Як повідомила керівник Центру «Емпатія» Маріам Джишкаріані, у Саакашвілі виявлено сиптоми посттравматичного розладу, але психічний стан не такий, щоби не дозволити йому бути присутнім на засіданні.

Процес у справі про розгін демонстрації 7 листопада 2007 року, фігурантом якого є Саакашвілі, триває у Тбіліському міському суді. Попереднє засідання відбулося 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду через, як пояснили у пенітенціарній системі, – заходи безпеки і стан здоров’я політика, який тоді голодував. Саакашвілі, однак, наполягає на тому, щоб його доставили до суду.

ДБР заявляє, що не відкривало «справу» проти Бутусова

Державне бюро розслідувань не порушувало кримінальної справи проти журналіста Юрія Бутусова і закликає не втягувати відомство у політичні обвинувачення Про це заявила пресслужба ДБР.

«Кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. Жодної «справи» проти Юрія Бутусова у провадженні ДБР немає і просимо не залучати ДБР до політичних обвинувачень», – запевнили у відомстві.

У ДБР наголосили, що предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Раніше ДБР заявило, що «вивчає» відео, оприлюднене Юрієм Бутусовим, яке той оприлюднив напередодні вранці.

У відомстві уточнюють, що відкрили кримінальне провадження за статтями про «порушення правил поводження зі зброєю» та «планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни».

Юрій Бутусов пов’язав заяву ДБР зі своєю суперечкою з президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції 26 листопада.

«Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію», – написав Бутусов у фейсбуці.

Раніше публікацію відео Бутусова засудило Міністерство оборони, заявивши, що вона може бути використана «як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах».

Вранці 28 листопада Бутусов опублікував відео, на якому здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.