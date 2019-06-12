Хомчак про Керченську кризу: Росія не збиралася виконувати норми морського права

Нещодавно призначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував події в Керченській протоці листопада 2018 року, коли російські силовики обстріляли і захопили три українських військових кораблі та екіпажі.

В інтерв’ю Радіо Свобода Хомчак розповів, що спілкувався з начальник Військово-морських сил України Ігорем Воронченком з приводу подій в Чорному морі.

«Він (Воронченко – ред.) мені доповів, що це був не перший прохід наших військових кораблів, що він віддавав команди, які потрібні були: повертатися, коли їх не пускали, коли вони стояли, зробили заявку, що вони готові пройти під тим мостом, як це було в попередні рази. Провокація була з російського боку, вони ж навіть кари показували, як вони це робили. Тобто вони не збиралися просто виконувати норми морського права, гуманітарного права. У військових є свої закони. А так, як повелася Росія біля Керченської протоки – класифікація була нашого керівництва, що це відкрита військова агресія, і я з цим погоджуюся», – сказав Хомчак.

Він підкреслив, що українські кораблі не планували вступати в протистояння з російськими, а мали намір пройти до визначеного місця базування. За його словами, для оцінки дій моряків із захоплених буксира та двох катерів їх спершу треба повернути з російського полону.

«Якщо йти туди – то це рішення було прийняте відповідними керівниками, які в той час були, для того, щоб пройти з метою посилення угруповання в Азовському морі. Вони проходили відкрито, заявили, що вони йдуть, тобто так, як треба були йти судам через цю протоку – вони проходили», – підсумував він.

Хомчак анонсував, що ВМС України і надалі здійснюватимуть прохід військових кораблів через Керченську протоку, однак постараються уникнути повторення ситуації, яка виникла восени минулого року.

Читайте також: Суд в Москві залишив під арештом чотирьох українських моряків – адвокат​

«Військові спроби – звичайно, ми повторювати так само, як воно було, не збираємося, але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків», – сказав він.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Кілька моряків при цьому отримали поранення. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

Київ вважає те, що сталося, актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.