Гонконг: поліція затримала близько 400 людей під час протестів

Поліція затримала близько 400 людей під час протестів 1 січня в Гонконгу.

Мирна продемократична хода з десятками тисяч учасників переросла в сутички з правоохоронцями, які застосовували сльозогінний газ.

Правоохоронці повідомили, що затримали протестувальників за звинуваченнями «в незаконному зібранні та володінні бойовою зброєю».

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтні влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Тепер учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.