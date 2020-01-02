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02 січня 2020, Київ 11:42
Новини | Міжнародні

Гонконг: поліція затримала близько 400 людей під час протестів

Антиурядова демонстрація в Гонконгу, 1 січня 2020 року

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Поліція затримала близько 400 людей під час протестів 1 січня в Гонконгу.

Мирна продемократична хода з десятками тисяч учасників переросла в сутички з правоохоронцями, які застосовували сльозогінний газ.

Правоохоронці повідомили, що затримали протестувальників за звинуваченнями «в незаконному зібранні та володінні бойовою зброєю».

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

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Чому Гонконг протестує? І до чого тут Україна? – відео

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У жовтні влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Тепер учасники протестів стали вимагати більшої незалежності від Китаю і проведення демократичних реформ. Вони також вимагають розслідування дій поліції під час протестів і амністії для заарештованих активістів.

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