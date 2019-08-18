Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Серпень 2019, Київ 13:12
Новини | Міжнародні

Тисячі людей збираються на нову акцію протесту в Гонконгу

Масові протести в Гонконгу тривають вже 11 тижнів (фото 5 серпня 2019 року)

Дивитись коментарі

Тисячі людей почали збиратися на акцію протесту в центрі Гонконгу 18 серпня після відносно тихої ночі на тлі 11 тижнів поспіль щоденних демонстрацій проти зростання впливу Китаю на автономний регіон.

Напередодні близько 50 тисяч людей всупереч попередженню влади Китаю взяли участь у марші, який журналісти охарактеризували як мирний, хоча в деяких місцях були певні сутички між поліцією і демонстрантами.

15 серпня президент США Дональд Трамп закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна особисто зустрітися з протестувальниками в Гонконзі, щоб домогтися завершення кризи.

Протести у Гонконгу в 10 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у Гонконгу в 10 фото

У Гонконгу 5 серпня розпочався загальноміський страйк, учасники якого наполягають на дотриманні владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону. Страйк спричинив ускладнення трафіку та скасування щонайменше 100 авіарейсів у місцевому аеропорту.

Заява Трампа пролунала після того, як влада в Пекіні, державні засоби інформації і прокитайські лідери в Гонконзі заявили, що Китай готовий «швидко приборкати заворушення» і не буде «сидіти склавши руки і дивитися», як криза стає «некерованою».

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».

Аеропорт Гонконгу – місце сутичок і мирного протесту – відео
Embed
Аеропорт Гонконгу – місце сутичок і мирного протесту – відео

No media source currently available

0:00 0:01:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG