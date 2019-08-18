Тисячі людей збираються на нову акцію протесту в Гонконгу

Тисячі людей почали збиратися на акцію протесту в центрі Гонконгу 18 серпня після відносно тихої ночі на тлі 11 тижнів поспіль щоденних демонстрацій проти зростання впливу Китаю на автономний регіон.

Напередодні близько 50 тисяч людей всупереч попередженню влади Китаю взяли участь у марші, який журналісти охарактеризували як мирний, хоча в деяких місцях були певні сутички між поліцією і демонстрантами.

15 серпня президент США Дональд Трамп закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна особисто зустрітися з протестувальниками в Гонконзі, щоб домогтися завершення кризи.

Заява Трампа пролунала після того, як влада в Пекіні, державні засоби інформації і прокитайські лідери в Гонконзі заявили, що Китай готовий «швидко приборкати заворушення» і не буде «сидіти склавши руки і дивитися», як криза стає «некерованою».

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».