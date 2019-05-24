У ГПУ відповіли на вимогу адвокатів Януковича розкрити матеріали у справах Майдану

У Генеральній прокуратурі заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо вимог адвокатів колишнього президента Віктора Януковича розкрити справи про вбивства учасників Революції гідності в лютому 2014 року. Про це Радіо Свобода сказала речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Я на даний момент не можу ані підтвердити, ані спростувати, бо не бачила цю заяву. Вони можуть писати хоч кожен день по десять разів», – сказала вона.

Коментуючи саму вимогу, Сарган нагадала, що у ГПУ чекають на те, що Верховна Рада подовжить дію закону про заочне засудження.

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«В нас матеріали повністю готові для передачі в суд. Але лише через те, що закінчилася дія закону по заочному засудженню, ми не можемо передати ці матеріали в суд, а суд не може почати розглядати. І вже у відкритому суді, я думаю, не тільки адвокати, але й журналісти і всі українці побачать ті злочини, які чинилися за наказами Януковича і його найближчого оточення, коли розстрілювали людей на Майдані», – заявила прес-секретарка генерального прокурора.​

24 травня адвокати компанії «Авер-Лекс», яка представляє інтереси Віктора Януковича, оприлюднили вимогу до генерального прокурора Юрія Луценка оприлюднити матеріали кримінального провадження за фактами вбивств на Майдані в лютому 2014 року. Також юристи вимагають розкрити «засекречені рішення про конфіскацію 1,5 мільярдів доларів США нібито Віктора Януковича, а також зняти з четвертого президента України всі звинувачення по всіх кримінальних справах».

У компанії стверджують, що Янукович «не є обвинувачуваним в жодній кримінальній справі, проти нього немає жодного вироку, що набув би чинності». Вирок у справі про державну зраду, за яким Янукович засуджений до 13 років ув’язнення, зараз очікує на апеляцію.

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Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.