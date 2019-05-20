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20 травня 2019, Київ 15:33
Новини | Політика

Суд розгляне апеляцію на вирок Януковичу 13 червня

Апеляцію на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу розглянуть 13 червня

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Київський апеляційний суд розгляне апеляцію на вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу 13 червня. Про це свідчить розклад розгляду справ на сайті суду.

Засідання почнеться о 10:00.

Апеляцію розглядатиме колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та пособництві у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни і засудив його до 13 років ув’язнення. Водночас суд вважає екс-президента невинуватим у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років тюрми.

Янукович назвав незаконним вирок Оболонського районного суду Києва.

Вирок не набрав чинності, оскільки був оскаржений.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі президент-утікач переховується за кордоном. Янукович заперечував свою провину в інкримінованих йому злочинах.

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