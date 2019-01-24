У Греції відклали голосування про угоду з Македонією

Парламент Греції відклав на 25 січня голосування щодо ратифікації угоди з сусідньою Македонією про зміну назви цієї держави на Північну Македонію.

Причиною назвали необхідність дати час на виступи великій кількості депутатів, які записалися на дебати з цього приводу, заявили в апараті спікера парламенту. Спершу голосування після чотириденних парламентських дебатів планували на вечір 24 січня.

В обох країнах угода має численних супротивників, які звинувачують уряди своїх країн у надто великих поступках іншій стороні і час від часу влаштовують демонстрації протесту; остання дотепер, 20 січня в Афінах, закінчилася сутичками з поліцією. Нині чергова така демонстрація почала збиратися біля будівлі парламенту Греції. А раніше 24 січня Комуністична партія Греції розвісила на стінах історичного Акрополя в Афінах величезні плакати з написами «Ні угоді Ципраса і Заєва».

Уряди грецького прем’єра Алексіса Ципраса і його македонського колеги Зорана Заєва підписали угоду в червні 2018 року. Документ передбачає зміну назви Македонії на Північну Македонію, щоб Афіни розблокували вступ Скоп’є до НАТО і ЄС.

Парламент Македонії після тривалих дебатів затвердив зміни до Конституції країни про її нову назву 11 січня 81 голосом із загалом 120 депутатів. Щоб угода могла набути чинності, її ще має ратифікувати парламент Греції. В ньому для цього досить простої більшості від 300 депутатів парламенту. Але владна партія Ципраса «Сіріза» після недавньої втрати коаліційного партнера має 145 депутатів, і прем’єр буде потребувати голоси від опозиції.

Від самого розпаду колишньої Югославії і виникнення незалежної Македонії 1991 року Греція виступає проти цієї назви сусідньої країни, твердячи, що ця назва становить до неї територіальну претензію. Цю ж назву, кажуть в Афінах, має традиційний регіон на півночі Греції, що охоплює дві з половиною сучасні провінції, і цю ж назву мало давнє царство, що існувало переважно в межах території півночі сучасної грецької держави і відіграло значну роль в історії давньої Греції, а світові відоме своїм царем-завойовником Александром Македонським.

Через цю суперечку і позицію Греції сучасна держава македонців-слов’ян визнана низкою міждержавних і міжнародних організацій під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія». Афіни заявляли, що будуть блокувати вступ Скоп’є до НАТО і Європейського союзу, доки там не змінять назви своєї держави.