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Греція легалізувала одностатеві шлюби

Члени ЛГБТК+ спільноти і її прихильники святкують перед парламентом Греції після голосування за законопроєкт, який дозволив одностатеві шлюби, Афіни, Греція, 15 лютого 2024 року
Члени ЛГБТК+ спільноти і її прихильники святкують перед парламентом Греції після голосування за законопроєкт, який дозволив одностатеві шлюби, Афіни, Греція, 15 лютого 2024 року

Парламент Греції ухвалив закон, що дозволяє людям однієї статі укладати шлюби. Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби.

«Голосування завершено: сьогодні ввечері Греція з гордістю стане 16-ою країною ЄС, яка ухвалила закон про рівність шлюбів. Це історична віха в галузі прав людини, що відображає сучасну Грецію – прогресивну і демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям», – написав прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс у соцмережі X (колишній Twitter) ввечері 15 лютого.

Законопроєкт також дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей і надає повні батьківські права одруженим партнерам, проте не дозволяє одностатевим парам ставати батьками через сурогатне материнство, що викликало критику правозахисників.

Парламент складається із 300 законодавців, за законопроєкт проголосували 176 із них. Документ стане законом після публікації в офіційному урядовому бюлетені.

Законопроєкт ухвалили, попри те, що православна церква, яка має в країні статус «переважної релігії», виступає рішуче проти легалізації одностатевих шлюбів.

У 2015 році Греція дозволила одностатевим парам цивільне партнерство, а у 2017 році громадянам надали право на визнання своєї гендерної ідентичності й зміну юридичної статі без хірургічного втручання.

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