Громадяни Росії тепер зобов’язані здавати закордонні паспорти при забороні на виїзд

У Росії з 11 грудня набули чинності нові правила, які зобов’язують громадян, яким заборонено виїзд із країни, здавати закордонні паспорти. Це стосується, зокрема, призовників, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Згідно з постановою уряду Росії, паспорт необхідно протягом п’яти робочих днів передати на зберігання до органів влади, які його видали (Міністерству внутрішніх справ або Міністерству закордонних справ РФ), або до державних організацій, які обмежили своєму співробітнику виїзд за кордон.

У документі також прописано процедуру здачі закордонного паспорта до консульської установи за кордоном, звідки його дипломатичною поштою переправлятимуть до Росії.

Паспорт, який без поважних причин не зданий на зберігання у вказаний термін, буде визнаний недійсним. Його можуть вилучити на кордоні.

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Повернути закордонний паспорт можна буде після зняття обмеження на виїзд.

За російським законодавством, заборонити виїзд за кордон можуть у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, через доступ до держтаємниці або банкрутство.

Відповідно до поправок, прийнятих у червні до закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в’їзду до Російської Федерації», заборона на виїзд тепер стосується і громадян, призваних на строкову військову або альтернативну цивільну службу. Він діє з дня направлення порядку денного на роботу або навчання та з моменту його розміщення в Єдиному реєстрі військового обліку.

На передачу паспорта надається п’ять днів з моменту ухвалення рішення про призов відповідною комісією. Отримати документ назад можна буде після проходження служби.