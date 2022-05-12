ДМС: зараз перевіряються підстави проживання росіян в Україні

Державна міграційна служба наразі спільно з правоохоронцями перевіряє підстави проживання росіян в Україні, заявила голова ДМС Наталія Науменко.
«Щодо громадян Росії та Білорусії була здійснена пауза. Наразі міграційна політика щодо громадян Білорусії не змінилася. Будемо поновлювати прийняття документів. Що стосується громадян РФ, то ті, хто вже має посвідки на тимчасове або постійне проживання, вони й надалі можуть користуватися ними та законно перебувати у нашій державі. Разом з правоохоронними органами проводимо повний аудит підстав посвідок на тимчасове або постійне проживання громадянам РФ. Для того, щоб виокремити тих, які можуть здійснювати проти України певну діяльність», – сказала очільниця ДМС.
За її словами, щодо подальшої міграційної роботи з громадянами РФ – це питання опрацьовується.
«Зараз розробляють проект постанови КМУ, яка буде врегульовувати це питання щодо громадян РФ. Бо ми розуміємо, що в цьому напрямку роботу треба посилювати», – додала Науменко.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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