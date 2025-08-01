Григоров: Сумський район частково знеструмлений через російські атаки

Російські обстріли спричинили знеструмлення частини Сумського району, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 1 серпня.

Він зазначив, що російська армія в п’ятницю знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури Сумщини.

«Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання. Фахівці вже працюють над відновленням», – заявив голова області.

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Раніше Григоров повідомив про поранення жительки Есманської громади через російський обстріл.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



