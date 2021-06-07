НБУ посилив гривню ще на 10 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 8 червня офіційний курс 27 гривень 19 копійок за долар США, це на 10 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Регулятор відбив тенденції, які спостерігалися на міжбанківському ринку впродовж майже всієї сесії 7 червня. Національний банк кілька разів виходив із викупом надлишку пропозиції американської валюти – спершу по 27,19 гривні за долар, згодом по 27,17 і навіть нижче.

«За другий захід Нацбанк викупив ще 50 мільйонів доларів по 27,17 гривні. Ближче до 14-ї години регулятор вийшов втретє з купівлею долара, але вже по 27,16 гривні», – відзначили експерти сайту «Мінфін».

Упродовж останньої години торгів, як свідчать дані Finance.ua, тренд змінився. «На вже затихаючому ринку з’явилося багато покупців, які вичікували «дна». І спекулянти вирішили розгорнути тренд по курсу в бік зростання котирувань. Поки їм це чудово вдається», – пишуть на сайті «Мінфін». Станом на 16:30 котирування сягнули 27 гривень 21–23 копійок за долар.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.