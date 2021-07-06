Гривня посилюється на міжбанку проти долара США

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль посилюється національна валюта. За даними Finance.ua, станом на 12:15 котирування становлять 27 гривень 22,5–24,5 копійки за долар, це на 7,5 копійки менше за рівень закриття торгів 5 липня.

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 24 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 6 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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