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Новини | Економіка

Гривня посилюється на міжбанку проти долара США

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 24 копійки за долар

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль посилюється національна валюта. За даними Finance.ua, станом на 12:15 котирування становлять 27 гривень 22,5–24,5 копійки за долар, це на 7,5 копійки менше за рівень закриття торгів 5 липня.

Національний банк України встановив довідкове значення курсу 27 гривень 24 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 6 липня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 27–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.

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