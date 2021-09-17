НБУ послабив гривню на 3 копійки щодо долара

Національний банк України встановив на 20 вересня курс 26 гривень 70 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 66,5–68,5 копійки за долар, це на 1,5 копійки менше за рівень закриття торгів 16 вересня.

«На міжбанк виходив НБУ, купив 5 млн доларів за ціною 26,665 гривні і пішов», – вказували незадовго до завершення сесії фахівці сайту «Мінфін».

У перші години торгів 17 вересня на міжбанку переважав попит на долар, згодом тенденція змінилася.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат.