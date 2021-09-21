НБУ зберігає стабільний курс гривні до долара

Національний банк України встановив на 22 вересня курс 26 гривень 71 копійка за долар, це дорівнює офіційному курсу на сьогодні.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 70–72 копійки за долар, це на 2,5 копійки більше за рівень закриття торгів 20 вересня.

Як твердять фахівці сайту «Мінфін», попит і пропозиція валюти впродовж сесії перебували у відносній рівновазі.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час наразі дозволяє приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.